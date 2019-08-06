مع اقتراب انتخابات الرئاسة.. ترامب يتهم جوجل بالعمل ضده

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، شركة جوجل العملاقة للإنترنت بالعمل سراً ضده مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي رفضته هذه المجموعة بشدة.

وغرد ترامب، على تويتر، قائلاً إنه استقبل قبل فترة سوندار بيشار رئيس مجموعة جوجل في البيت الأبيض الذي قال أمامه "إنه لا ينوي التدخل بشكل غير شرعي في انتخابات العام 2020 رغم كل ما يقال عكس ذلك".

ومن دون أن يقدم أي دليل، تبنى ترامب اتهامات، سبق أن نقلتها شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية القريبة منه، لمهندس عمل سابقاً في جوجل مفادها أن المجموعة "تريد التأكد من أن ترامب سيهزم في انتخابات العام 2020".

كما نقل ترامب كلاماً لصحافي قال إن جوجل سحبت عام 2016 مقالات ضد هيلاري كلينتون من محرك بحثها، في حين أبرزت مقالات أخرى مسيئة له.

وتابع ترامب، في تغريداته اليوم الثلاثاء "كل هذا غير شرعي (...) ونحن نراقب جوجل عن كثب".

إلا أن المجموعة العملاقة رفضت بشدة اتهامات ترامب.

وقال متحدث باسم جوجل "تحوير نتائج بحث لأهداف سياسية لا يمكن إلا أن يضر بعملنا ويتعارض مع المهمة التي نقوم بها وهي تقديم مضمون مفيد إلى كل المستخدمين".

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وتابع المتحدث، في إشارة إلى المهندس السابق في جوجل، "إن كلام الموظف السابق عار عن الصحة تماماً". وكان هذا الموظف، واسمه كيفين سيرنيكي، أوضح أيضاً أنه صرف من الخدمة في جوجل لأنه عبر عن آراء تلتقي مع المحافظين.

لكن جوجل تقول إنه خالف العديد من القوانين الداخلية بينها استخدام جهاز شخصي لإنزال وثائق داخلية سرية.

وتابع المتحدث باسم جوجل "نعمل كل ما بوسعنا لتجنب أخذ الآراء السياسية في الاعتبار".

وسبق أن لمح ترامب، قبل فترة قصيرة، إلى أن إدارته قد تحقق في نشاطات جوجل إثر كلام للملياردير بيتر ثييل تضمن اتهامات للمجموعة بأنها مخروقة من قبل الاستخبارات الصينية.

وخلافات ترامب مع عمالقة "سيليكون فالي" ليست جديدة. فبمطلع يوليو، استضاف اجتماعاً في البيت الأبيض حول مواقع التواصل الاجتماعي بغياب كبار الفاعلين في هذا القطاع مثل تويتر وفيسبوك، ولكن بمشاركة شخصيات ومنظمات تمثل تيارات محافظة جداً.

ودعا، خلال ذلك الاجتماع، إلى التحري عن كل الحلول القانونية الممكنة لإنهاء ما اعتبره "تواطؤاً" بين مواقع التواصل الاجتماعي وخصومه الديموقراطيين.