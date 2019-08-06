البرلمان الهندي يلغي الحكم الذاتي لإقليم كشمير

أقرت الغرفة الأدنى في البرلمان الهندي (لوك سابها)، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يبطل وضع كشمير الدستوري الخاص ويلغي الحكم الذاتي في الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

ووافق (لوك سابها) على القانون، الذي أصدره الرئيس الهندي رام ناث كوفيند أمس الإثنين، بإلغاء المادة 370 من الدستور.

وتمنح المادة، التي تم إلغاؤها، إقليم كشمير الخاضع لسيطرة الهند وضعاً خاصاً منذ عقود وقدراً كبيراً من الحكم الذاتي.

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وتم تمرير "قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير"، والذي أعاد هيكلة وضعهما إلى إقليميين اتحاديين إداريين، وكذلك إقليم لاداخ، بتصويت 370 لصالح القانون ورفض 70.

وصدق، بذلك، البرلمان الهندي بغرفتيه على تلك الخطوات المصيرية - بعد أن صدق المجلس الأعلى "راجيا سابها" على الإجراء أمس الإثنين.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه "المادة 370 وضعت حاجزاً بين الهند وكشمير. وهذ الأمر سوف ينتهي"، مضيفاً أن هذا الإلغاء سوف يمهد الطريق للدمج الكامل للإقليم مع الهند.