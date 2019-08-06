كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو بالمجلس الإنتقالي الجنوبي لــ "الخليج 365": سيتم رفع علم الجنوب في قصر اليمامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو في المجلس الانتقالي الجنوبي "رامي حسن بنان" إنن عزاء القائد منير اليافعي أبو اليمامة والشهداء الذين ذهبوا جراء الحوادث الإرهابية في عدن سيكون في قصر اليمامة.

وأضاف "بنان" في تصريحات خاصة، سيتم رفع علم الجنوب في قصر اليمامة، مؤكداً ستكون انتفاضة شعبية جنوبية، من كافه المحافظات الجنوبية.

وقال إن شعب الجنوب اتخذ قراره برحيل حكومه الشرعية من أرض الوطن الجنوب العربي.

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‏وناشد كل مسؤول جنوبي مع الشرعية متواجد في عدن أن يعلن إنضمامه مع إخوانه الجنوبيين أو يغادر خارج الجنوب.

يذكر أنه احتشد المئات من مختلف المحافظات الجنوبية في ساحة العروض بالعاصمة عدن، بعد جريمتي الجلاء وشرطة الشيخ عثمان يوم الخميس وراح ضحيتها العميد منير اليافعي وعدداً من الشهداء.

ووصل إلى ساحة العروض شخصيات قيادية في المقاومة الجنوبية وشخصيات قيادية في المجلس الانتقالي الجنوبي.