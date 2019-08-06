كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزيرة القطرية.. تاريخ طويل من دعم واستضافة الإرهابيين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا توجد نافذة إعلامية واحدة بايع فيها أحدهم زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي على الهواء مباشرة، مثل قناة الجزيرة القطرية.

وبحسب منصة مداد نيوز، فالجزيرة تاريخ طويل مع دعم واستضافة الإرهابيين، فهي أول قناة يظهر عليها أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة وروجت للتنظيم، فكانت أول من نشر وتداول تسجيلاته، وأكملت الدعم لخليفته أبوبكر البغدادي، وأجرت لقاءات مع جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وأجرت لقاءات مع أبومحمد الجولاني قائد الجبهة.

كما أنها أول من وفر منبرًا إعلاميًا لميليشيات الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان ولميشيات داعش والقاعدة في ليبيا.