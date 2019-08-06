كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمان جنوب أفريقيا يعرب عن قلقله من الأجانب غير حاملي الوثائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب برلمان جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء عن قلقه إزاء اعداد كبيرة من الرعايا الاجانب الذين لا يحملون وثائق في البلاد ودعا الى اتخاذ اجراءات فورية لمعالجة المشكلة.

وقالت لجنة حافظة الشؤون الداخلية بالبرلمان إنه يجب تنفيذ قوانين ولوائح الهجرة بالكامل لضمان توثيق كل شخص داخل حدود جنوب إفريقيا.

وقال رئيس اللجنة بونجاني بونغو: "لا يمكن أن يكون لدى أي دولة أعداد كبيرة من المهاجرين غير المسجلين ولا يوجد شيء حيال ذلك".

كما أصدرت اللجنة البيان ردًا على المصادمات العنيفة بين الشرطة والبائعين، ومعظمهم من الرعايا الأجانب الذين لا يحملون وثائق، في جوهانسبرج، خلال مداهمة لسلع مزيفة مزعومة الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق من هذا العام، دعا موندلي جونجوبيلي، نائب وزير المالية ونائب رئيس اللجنة الفرعية للمؤتمر الوطني الأفريقي حول التحول الاجتماعي، إلى تشديد قوانين الهجرة لوقف تدفق الأجانب غير الشرعيين إلى البلاد.

وقال بونجو إن المعلومات التي يتم جمعها من خلال الوثائق ضرورية للإدارات الحكومية الأخرى والمنظمات غير الحكومية للتخطيط لعملها بفعالية.

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وقال إن لجنته التزمت بتعزيز الرقابة على مختلف جوانب العمل من قبل وزارة الشؤون الداخلية (DHA)، وخاصة حول الهجرة.

وقال "اللجنة واضحة أن الهجرة يجب أن تكون قانونية وتريد من الإدارة تعزيز إجراءات معالجة طلبات المهاجرين".

كما أكد بونجو على الحاجة إلى إكمال عملية صنع التشريعات لهيئة إدارة الحدود من أجل حماية حدود جنوب إفريقيا.

وفي الوقت نفسه، يجب تعزيز مكافحة التزوير والفساد من خلال القضاء على العناصر الفاسدة داخل هيئة الصحة بدبي.

وأضاف أن قبول الرشاوى للتحايل على النظام لن يتم التسامح معه.

ومن بين أكثر من مليوني أجنبي يعيشون في جنوب إفريقيا، يقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين بما يتراوح بين 500000 إلى مليون.

