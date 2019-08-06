مجلس البيضاء يسابق الزمن لإقناع عمال النظافة العدول عن الإضراب قبيل الأضحى-التفاصيل

يحاول مجلس المدينة الدار البيضاء احتواء أزمة عمال النظافة، الذين هددوا بخوض إضراب أيام 8 و9 من شهر غشت الجاري، قابلة للتمديد، أياما قليلة فقط عن عيد الأضحى.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن عمال النظافة بشريكتي “افيردا” و”ديريشبورغ”، بجماعة الدار البيضاء، توصلوا بأجورهم، وذلك خلال يوم أمس الاثنين.

وأفادت المصادر ذاتها، أنه من المرتقب عقد اجتماع بين مجلس المدينة الدار البيضاء وممثلي عمال النظافة بشريكتي “افيردا” و”ديريشبورغ”، خلال هذه الأيام، من أجل إيجاد حلول لمطالبهم.

وكان عمال النظافة بالدار البيضاء، بشريكتي “افيردا” و”ديريشبورغ”، والمنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قرروا خوض إضراب أيام 8 و9 غشت الجاري، قابل للتجديد والتمديد، لعدم الاستجابة لملفهم المطلبي وعدم تأدية أجورهم الشهرية.