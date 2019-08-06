وفاة الطفلة هبة.. تأخر الوقاية المدنية وضعف الإمكانيات يجر لفتيت للمساءلة

طالبت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق في وفاة الطفلة هبة حرقا بمنزل أسرتها، مساء الأحد الماضي، بمركز سيدي علال البحراوي.

وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه النائب الحبيب حسيني إلى وزير الداخلية أشار فيه إلى تأخر رجال الوقاية المدنية في الوصول إلى مكان الحادث، رغم الاتصالات المتكررة للمواطنين، ما أدى إلى انتشار ألسنة اللهب.

وأضاف النائب بأن الإمكانيات المتواضعة التي استقدمها رجال الوقاية المدنية لم تسعف في إنقاذ الضحية، ما عرضها للوفاة أمام أنظار المواطنين في مشاهد مؤلمة.

وأكد النائب أن هذا الوضع يسائل مستوى الإمكانيات التي يتوفر عليها مركز الوقاية المدنية بسيدي علال البحراوي، وأن ذلك ما يجب تداركه.

وطالب النائب الوزير بفتح تحقيق معمق حول الظروف والملابسات التي تسببت في وقوع الحادث، وعن عدم تأثير تدخل رجال الوقاية المدنية، في الوقت المناسب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.