اليمنية بلقيس لمعجبة مغربية: نخاف نصدمك إذا شفتيني كنهضر بالدارجة

قالت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، أمس الاثنين، أنها تجيد اللهجة المغربية لدرجة يمكن أن تصدم بها المغاربة، عندما يسمعونها تتحدث بها.

وردت بلقيس على سؤال معجبة حول الكلمات التي تعلمت بالعامية المغربية، بطريقة غير موقعة، إذ قالة بالدارجة :”نخاف نصدمك إذا شفتيني نهضر بالداريجة المغرب، راه بلدي الثاني، وعندي إحساس أن لي عرق مغربي”.

وتعتبر بلقيس فتحي الفنانة اليمنية المقيمة بالإمارات، من بين أبرز للفنانات العربيات اللواتي تجمعهن علاقة وطيدة بالمغرب، ويظهر ذلك من زيارتها العديدة له، والتغزل الدائم بجماله، وتقاليده، وأكله، في حساباتها على مواقع التواصل.

وسبق أن ظهرت بلقيس في مقطع فيديو أثناء زيارتها للمغرب، وهي تقدم دروسا للجمهورها من أجل تعلم العامية المغربية.