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تفكيك عبوة ناسفة جنوبي بغداد

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بتفكيك عبوة ناسفة في حي التراث جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات تفكك عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق منطقة حي التراث دون اي اصابات تذكر".

وشهدت بغداد، اليوم الثلاثاء، اصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة قرب ملعب شعبي شرقي بغداد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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