تفكيك عبوة ناسفة جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات تفكك عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق منطقة حي التراث دون اي اصابات تذكر".

وشهدت بغداد، اليوم الثلاثاء، اصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة قرب ملعب شعبي شرقي بغداد.

