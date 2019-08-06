الاعلام الرقمي يحذر من التلاعب بـ'هاشتاكات' ترند العراق على تويتر

وذكر فريق الرصد بالمركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "هناك صعوداً لهاشتاكات معينة لم يُطلقها اي مغرد عراقي، وبعض منها لا تتعلق بأي قضية او مصلحة او مشكلة من مشاكل العراق والتي يتصدى او يكتب عنها المغردون، لكن مع ذلك تجدها في ترند العراق او منطقته الجغرافية".وأضاف أن" بعض الهاشتاگات التي تصدرت الترند في الاشهر الاخيرة كانت ذات محتوى سياسي، وآخر يهدف الى اشاعة لغة الكراهية والعنف بين العراق ودول مجاورة ".

واشار الفريق الى "وجود اياد خفية تتلاعب بالترند ومن غير المستبعد ان تكون هناك جيوشا الكترونية خلفها مؤسسات اقليمية تستخدم تقنيات متقدمة في مجال السوشيال ميديا".

ولاحظ "تزايد هذه الظاهرة بشكل يتناسب طرديا مع الخلافات التي تحدث بين دول الجوار، حيث رصد الفريق ظهور هاشتاكات غريبة دخلت ساحة المنصات الرقمية، ومنها ما تصدر الترند على تويتر".



وحذّر الفريق، المغردين من "التفاعل مع هذا النوع من الهاشتاكات التي تتلاعب بها جهات وجيوش الكترونية تستغل المستخدم لتحقيق غايات سياسية لاعلاقة لها بمصلحة المواطن العراقي".

وشدد على ان "التفاعل مع هكذا نوع من الهاشتاكات، واستخدامه من قبل المغردين العراقيين سيسهم في استمرار ظهور ها والتلاعب بترند العراق من قبل تلك الجهات".