بمشاركة 'ميمي'.. الدحيل يتعادل مع السد في دوري ابطال آسيا

2019-08-06 | 19:51
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تعادل نادي الدحيل القطري مع مواطنه السد 1-1 في المباراة التي اقيمت على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل ضمن منافسات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
السد تقدم اولاً عن طريق اللاعب اكرم عفيف في الدقيقة 30، لكن الدحيل استطاع ان يعدل الكفة في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب يوسف المساكني.
وشهدت المباراة، مشاركة نجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي "ميمي"، الذي دخل بديلاً في الدقيقة 64، ليسجل اول مشاركة رسمية له مع الدحيل.
وستقام مباراة الاياب في السداس عشر من آب الجاري على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.
وشهدت المباراة، مشاركة نجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي "ميمي"، الذي دخل بديلاً في الدقيقة 64، ليسجل اول مشاركة رسمية له مع الدحيل.
وستقام مباراة الاياب في السداس عشر من آب الجاري على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.
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