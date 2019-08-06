بمشاركة 'ميمي'.. الدحيل يتعادل مع السد في دوري ابطال آسيا

السد تقدم اولاً عن طريق اللاعب اكرم عفيف في الدقيقة 30، لكن الدحيل استطاع ان يعدل الكفة في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب يوسف المساكني.

وشهدت المباراة، مشاركة نجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي "ميمي"، الذي دخل بديلاً في الدقيقة 64، ليسجل اول مشاركة رسمية له مع الدحيل.



وستقام مباراة الاياب في السداس عشر من آب الجاري على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.