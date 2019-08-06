روسيا تدعو إلى وقف تصعيد العقوبات المفروضة على فنزويلا

ونقلت "روسيا اليوم" عن مصدر في دائرة الإعلام والمطبوعات في الخارجية الروسية قوله، إنه "من الواضح أن الاستراتيجيين الأمريكيين أخطأوا في تقييمهم لمستوى دعم الشعب للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، واستعداد هذا الشعب للدفاع عن الاستقلال الحقيقي لبلاده".وأضاف أنه "بعد العديد من الإخفاقات في الاستيلاء المسلح على السلطة في فنزويلا، أخذت واشنطن تراهن على تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي، انطلاقاً من مبدأ كلما تدهور الوضع كل ما كان ذلك أفضل".

وتابع المصدر، أنه "مهما حاولت الولايات المتحدة تبرير تصرفاتها، فإن هذه القيود العشوائية الوحشية تؤثر، أولاً وقبل كل شيء، على الشريحة الضعيفة من السكان، وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال".