اصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة قرب ملعب شعبي شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة قرب ملعب شعبي شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، بالقرب من ملعب شعبي لكرة القدم ضمن منطقة تل محمد في بغداد الجديدة، ما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح مختلفة".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.