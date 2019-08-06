اتحاد السباحة: الرئيس السابق لا يحترم القانون وتعامل بصبيانية مع الادارة الجديدة

وقال كبيان في بيان تلقت الخليج 365، إن "الخبر المنشور عن لسان رئيس اتحاد السباحة السابق سرمد عبد الاله، عار عن الصحة و لا يمد للحقيقة بصلة، و ليس اكثر من محاولة يائسة لتأليب الرأي العام و الالتفاف على القوانين النافذة و استجداء عطف وسائل الاعلام".واضاف البيان ان "عبد الاله، حضر للمسبح الاولمبي رفقة عدد من الأشخاص، معترضاً على تسليم المسبح للهيئة الادارية الجديدة بعد طرح الثقة به من الهيئة العامة الرسمية في مؤتمر انتخابي حضرته عديد من وسائل الاعلام ".

و اكد بيان الاتحاد ان "رئيس الاتحاد السابق تعامل بصبيانية مع الادارة الجديدة محاولاً و من معه الاعتداء على بعض الأعضاء مستخدماً أساليب التهديد و الوعيد بلا ادنى مسؤولية و دون احترام للقانون العراقي".

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و شدد البيان على ان "الهيئة الادارية الجديدة لاتحاد السباحة المركزي جاءت وفق قانون عراقي وطني نافذ و بتكليف وانتخاب من الهيئة العامة الرسمية الاتحاد و التي تعد صاحبة الكلمة الفصل في سحب الثقة او منحها، لمن تراه مناسباً لإحداث التغيير المطلوب بواقع السباحة العراقية التي عانت و تراجعت كثيرا خلال السنوات الماضية ".

و دعا اتحاد السباحة رئيسه السابق الى "الامتثال للقانون العراقي و احترامه، و تسليم الحسابات الختامية المالية و الادارية لواردات المسبح الاولمبي و مسبح الصفا للسنوات العشر الماضية و بخلافه سنضطر لاتخاذ الاجراءات القانونية و رفع ملف للقضاء العراقي و هيئة النزاهة".