اتحاد السباحة: الرئيس السابق لا يحترم القانون وتعامل بصبيانية مع الادارة الجديدة

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2019-08-06 | 19:23
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نفى اتحاد السباحة المركزي الجديد، خالد كبيان، خبر اقتحام وزارة الشباب والرياضة للمسبح الاولمبي في مجمع الشعب الرياضي.
واضاف البيان ان "عبد الاله، حضر للمسبح الاولمبي رفقة عدد من الأشخاص، معترضاً على تسليم المسبح للهيئة الادارية الجديدة بعد طرح الثقة به من الهيئة العامة الرسمية في مؤتمر انتخابي حضرته عديد من وسائل الاعلام ".
و اكد بيان الاتحاد ان "رئيس الاتحاد السابق تعامل بصبيانية مع الادارة الجديدة محاولاً و من معه الاعتداء على بعض الأعضاء مستخدماً أساليب التهديد و الوعيد بلا ادنى مسؤولية و دون احترام للقانون العراقي".
و شدد البيان على ان "الهيئة الادارية الجديدة لاتحاد السباحة المركزي جاءت وفق قانون عراقي وطني نافذ و بتكليف وانتخاب من الهيئة العامة الرسمية الاتحاد و التي تعد صاحبة الكلمة الفصل في سحب الثقة او منحها، لمن تراه مناسباً لإحداث التغيير المطلوب بواقع السباحة العراقية التي عانت و تراجعت كثيرا خلال السنوات الماضية ".
و دعا اتحاد السباحة رئيسه السابق الى "الامتثال للقانون العراقي و احترامه، و تسليم الحسابات الختامية المالية و الادارية لواردات المسبح الاولمبي و مسبح الصفا للسنوات العشر الماضية و بخلافه سنضطر لاتخاذ الاجراءات القانونية و رفع ملف للقضاء العراقي و هيئة النزاهة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.