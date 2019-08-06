مقتل 4 جنود أوكرانيين شرق البلاد رغم الهدنة

أعلنت السلطات الأوكرانية، الثلاثاء، أن 4 جنود قتلوا في هجوم للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد في أسوأ حصيلة منذ بدء تطبيق هدنة جديدة قبل أسبوعين.



وقتل الجنود الأوكرانيون في هجوم بالصواريخ قرب بلدة بافلوبيل القريبة من ميناء ماريوبول الاستراتيجي الذي تسيطر عليه كييف كما قال أولكسندر دانيليوك سكرتير المجلس القومي للأمن والدفاع.

وأضاف، في رسالة على حسابه على فيسبوك: "لن نتجاهل هذا الانتهاك المفاجئ لاتفاقات وقف إطلاق النار". هذه هي المعارك الأكثر دموية منذ دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ في 21 يوليو/تموز الماضي.

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وأفاد الجيش الأوكراني بأن الانفصاليين الموالين لروسيا فتحوا النار لنحو ساعة على مواقع أوكرانية قرب بلدة بوجدانيفكا على بعد 30 كلم جنوب مدينة دونيتسك.

وقال المصدر نفسه إن المهاجمين استخدموا آليات مدرعة وقاذفات صواريخ ورشاشات وأسلحة خفيفة.

ومنذ أبريل/نيسان 2014 قتل 130 ألف شخص في شرق أوكرانيا، حيث نشب نزاع ضد انفصاليين موالين لروسيا بعد التحرك الشعبي الذي أدى إلى رحيل حكومة موالية لروسيا في كييف، ثم ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بدعم الانفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوجانسك، وهو ما نفته على الدوام رغم عديد من الأدلة.

وبعد اتفاقات مينسك 2 في فبراير/شباط 2015 تراجعت حدة المعارك، لكنها لا تزال تتسبب بسقوط ضحايا بانتظام.