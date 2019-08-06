عقوبات أمريكية ثانية بحق وكيل مشتريات "حزب الله"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على رجل الأعمال اللبناني فادي سرحان، وكيل مشتريات مليشيا "حزب الله" الإرهابية.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تفرض واشنطن على سرحان عقوبات لارتباطه بمليشيا حزب الله.

وأشارت واشنطن إلى أن سرحان اشترى مركبات جوية من دون طيار (UAVs) وملحقاتها، ومعدات إلكترونية عدة من شركات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.



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وفرضت الوزارة، عام 2015، على وكيل مشتريات حزب الله فادي حسين سرحان، وشركته Vatech SARL عقوبات لتوفيره الدعم المادي لتعزيز القدرات العسكرية لمليشيا حزب الله.

يشار إلى أن السلطات السعودية قد أعلنت في عام 2016، إدراج ثلاثة لبنانيين و4 شركات على لائحتها "الإرهاب" لارتباطهم بأنشطة مليشيا حزب الله، بينهم فادي سرحان.

واتهمت الرياض مدير شركة فاتيك للإنتاج السمعي والمرئي (VATECH SARL) التي يمتلكها سرحان، بأنها الجهة التي قامت بتجهيز القنوات الفضائية الحوثية والعراقية واللبنانية الموالية لإيران التي تتخذ من بيروت مقرا لها وتبث عبر الفضاء اللبناني ويشرف عليها حزب الله.

وفرضت الوزارة الأمريكية، الشهر الماضي، عقوبات على سلمان رؤوف سلمان قيادي في مليشيا حزب الله لوضعه خططا لتنفيذ هجمات إرهابية استهدفت مركز الجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس عام 1994.