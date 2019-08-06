السوري هشام مصطفى.. رحلوه قسرا من اسطنبول وقتلوه على الحدود التركية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبرا لمقتل اللاجئ السوري هشام مصطفى من أبناء مدينة السفيرة في حلب، على الحدود السورية التركية بقناصة الجندرما التركية.

وهشام مصطفى كان أحد المرحلين قسريا منذ نحو 25 يوما من اسطنبول إلى سوريا، ضمن قرارات السلطات التركية الأخيرة، وترك زوجته وأطفاله دون معيل، وحاول العودة إليهم أكثر من مرة، وآخر هذه المحاولات كانت اليوم الثلاثاء، لكن وقع ضحية رصاص قناصة الجندرما التركية، وفقا لقناة العربية.

Advertisements

وقتل عشرات السوريين خلال السنوات الماضية برصاص الجندرما التركية خلال محاولة عبورهم إلى تركيا.

وبرزت مخاوف في الأيام القليلة الماضية إزاء تقارير ذكرت أن مئات اللاجئين السوريين أعيدوا إلى سوريا، بعد أن أُجبروا على التوقيع على وثائق موافقة على ذلك باللغة التركية.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين في تركيا بنحو 3.5 مليون شخص. ويحمل معظمهم بطاقات “حماية مؤقتة” لكنها تقيد حركتهم في المحافظة التي سجلوا فيها. والحملة الحالية تستهدف المقيمين في إسطنبول بشكل “غير قانوني”، وفق السلطات التركية.