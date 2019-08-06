الان تتابع واشنطن تفرض عقوبات على اللبناني فادي سرحال لعلاقته بميليشيا حزب الله والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:43 م, 6 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 متابعات- الخليج 365 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على اللبناني فادي سرحال، لعلاقته بميليشيا حزب الله، حسب ما أعلنته “سكاي نيوز”، اليوم الثلاثاء.

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