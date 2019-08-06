فرضت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على اللبناني فادي سرحال، لعلاقته بميليشيات "حزب الله".
وتأتي العقوبات الأميركية على سرحال، استكمالا للحملة التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، وأتباعها في المنطقة، ومن ضمنهم "حزب الله".
والشهر الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على نائبين من "حزب الله" اللبناني ، وأدرجتهم على قائمة الإرهاب للمرة الأولى.
وشملت العقوبات الأميركية في يوليو، رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، والنائب أمين شري، بالإضافة إلى مسؤول الأمن في الحزب وفيق صفا.
وفرضت واشنطن العام الماضي أيضا عقوبات جديدة على أمين عام مليشيات حزب الله حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على صلة بمليشيات حزب الله.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تفرض عقوبات على لبناني لارتباطه بميليشيا "حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.