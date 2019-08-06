أمريكا تفرض عقوبات على لبناني لارتباطه بميليشيا "حزب الله"

فرضت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على اللبناني فادي سرحال، لعلاقته بميليشيات "حزب الله".

وتأتي العقوبات الأميركية على سرحال، استكمالا للحملة التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، وأتباعها في المنطقة، ومن ضمنهم "حزب الله".

والشهر الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على نائبين من "حزب الله" اللبناني ، وأدرجتهم على قائمة الإرهاب للمرة الأولى.

وشملت العقوبات الأميركية في يوليو، رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، والنائب أمين شري، بالإضافة إلى مسؤول الأمن في الحزب وفيق صفا.

وفرضت واشنطن العام الماضي أيضا عقوبات جديدة على أمين عام مليشيات حزب الله حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على صلة بمليشيات حزب الله.