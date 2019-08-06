شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تدعو للتحقيق في فساد بعض المنظمات الأممية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن) طالب وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي بسرعة تشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي أشارت إليها تقارير نشرت مؤخراً، عن أداء بعض المنظمات الأممية والمسؤولين فيها أثناء تنفيذ المنظمات لمشاريعها وبرامجها الاغاثية في اليمن. وشدد وزير الادارة المحلية اليمني في خطاب بعثة للمنسقة الأممية في اليمن على ضرورة موافاة الحكومة اليمنية بملابسات ووقائع الفساد ونتائج هذه التحقيقات، واتخاذ اجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب، لافتاَ الى أن الحكومة لن تقبل أي تقصير او استغلال للعملية الاغاثية من قبل المنظمات الانسانية كافة. واكد فتح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية «سبأ» أن استغلال العملية الاغاثية والوضع الانساني في اليمن من قبل بعض الموظفين في المنظمات والوكالات الأممية عمل غير مقبول وغير اخلاقي.

طالب وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي بسرعة تشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي أشارت إليها تقارير نشرت مؤخراً، عن أداء بعض المنظمات الأممية والمسؤولين فيها أثناء تنفيذ المنظمات لمشاريعها وبرامجها الاغاثية في اليمن. وشدد وزير الادارة المحلية اليمني في خطاب بعثة للمنسقة الأممية في اليمن على ضرورة موافاة الحكومة اليمنية بملابسات ووقائع الفساد ونتائج هذه التحقيقات، واتخاذ اجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب، لافتاَ الى أن الحكومة لن تقبل أي تقصير او استغلال للعملية الاغاثية من قبل المنظمات الانسانية كافة. واكد فتح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية «سبأ» أن استغلال العملية الاغاثية والوضع الانساني في اليمن من قبل بعض الموظفين في المنظمات والوكالات الأممية عمل غير مقبول وغير اخلاقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية تدعو للتحقيق في فساد بعض المنظمات الأممية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.