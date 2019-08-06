شكرا لقرائتكم خبر عن قلق دولي من استمرار أعمال العنف في ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طرابلس) أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها من استمرار أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في مدينة مرزق التي أسفرت في الأيام القليلة الماضية عن مقتل ما يزيد على 20 شخصًا وإصابة الكثيرين. وشددت في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، على أن الهجمات العشوائية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم حرب.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها من استمرار أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في مدينة مرزق التي أسفرت في الأيام القليلة الماضية عن مقتل ما يزيد على 20 شخصًا وإصابة الكثيرين. وشددت في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، على أن الهجمات العشوائية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم حرب.

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