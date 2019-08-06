الطيران الروسي يقصف ريف إدلب

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت) قتل سبعة مدنيين على الأقل اليوم (الثلاثاء) في شمال غرب سورية، جراء غارات روسية من جهة وقصف للفصائل السورية المعارضة من جهة ثانية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غداة استئناف النظام السورية عملياته العسكرية. وأحصى المرصد مقتل أربعة مدنيين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء غارات نفذتها طائرات روسية على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي. كما تسببت قذائف صاروخية أطلقتها الفصائل على قريتين في ريف حماة الشمالي المجاور لإدلب، بمقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلة، وفقاً للمرصد.

قتل سبعة مدنيين على الأقل اليوم (الثلاثاء) في شمال غرب سورية، جراء غارات روسية من جهة وقصف للفصائل السورية المعارضة من جهة ثانية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غداة استئناف النظام السورية عملياته العسكرية. وأحصى المرصد مقتل أربعة مدنيين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء غارات نفذتها طائرات روسية على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي. كما تسببت قذائف صاروخية أطلقتها الفصائل على قريتين في ريف حماة الشمالي المجاور لإدلب، بمقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلة، وفقاً للمرصد.

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