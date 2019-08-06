شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء المصرية: «الإخوان» قدموا للأمة القتل والإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكدت دار الإفتاء المصرية اليوم (الثلاثاء)، أن تاريخ الأمة الإسلامية على كثرة ما خرج فيه من فرق وتيارات منحرفة، لم يعرف جماعةً أضل سبيلًا وأخبث مقصدًا وأظلم منهجًا من جماعة الإخوان، موضحة أن جماعة الإخوان جعلت الدين مطيتهم، وتمزيق الأوطان مقصدهم. وقالت الدار في بيان لها:« جماعة الإخوان طوال 80 عاماً أو يزيد لم يقدموا للأمة إلا الإرهاب والقتل وتزييف الحقائق»، مضيفة: «الأعياد والمناسبات الدينية، سواء الإسلامية أو المسيحية، أضحت مناسبة معتادة للأعمال الإرهابية ولإظهار توحش وهمجية الجماعات الإرهابية وسافكي دماء الأبرياء على كافة أشكالهم وتنوعاتهم وأجنداتهم».

أكدت دار الإفتاء المصرية اليوم (الثلاثاء)، أن تاريخ الأمة الإسلامية على كثرة ما خرج فيه من فرق وتيارات منحرفة، لم يعرف جماعةً أضل سبيلًا وأخبث مقصدًا وأظلم منهجًا من جماعة الإخوان، موضحة أن جماعة الإخوان جعلت الدين مطيتهم، وتمزيق الأوطان مقصدهم. وقالت الدار في بيان لها:« جماعة الإخوان طوال 80 عاماً أو يزيد لم يقدموا للأمة إلا الإرهاب والقتل وتزييف الحقائق»، مضيفة: «الأعياد والمناسبات الدينية، سواء الإسلامية أو المسيحية، أضحت مناسبة معتادة للأعمال الإرهابية ولإظهار توحش وهمجية الجماعات الإرهابية وسافكي دماء الأبرياء على كافة أشكالهم وتنوعاتهم وأجنداتهم».

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