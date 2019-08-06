الهند تقطع الاتصالات عن كشمير

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جدة - خالد شويل - الوكالات (نيودلهي) قطعت الحكومة الهندية الاتصالات عن إقليم كشمير لليوم الثاني، اليوم (الثلاثاء)، حيث توقفت اتصالات الهاتف المحمول والإنترنت وشبكات تلفزيون الكابل قبل ساعات من صدور قرار إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير أمس (الإثنين)، الذي يهدف إلى إحكام الهند قبضتها على الإقليم ذي الأغلبية المسلمة. وقد أشاد وزير الداخلية الهندي أميت شاه اليوم بقرار الغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير ووضعها تحت الإدارة الهندية المباشرة، معلناً عن توقيف ثلاثة قياديين بتهمة تهديد السلم في الإقليم.

قطعت الحكومة الهندية الاتصالات عن إقليم كشمير لليوم الثاني، اليوم (الثلاثاء)، حيث توقفت اتصالات الهاتف المحمول والإنترنت وشبكات تلفزيون الكابل قبل ساعات من صدور قرار إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير أمس (الإثنين)، الذي يهدف إلى إحكام الهند قبضتها على الإقليم ذي الأغلبية المسلمة. وقد أشاد وزير الداخلية الهندي أميت شاه اليوم بقرار الغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير ووضعها تحت الإدارة الهندية المباشرة، معلناً عن توقيف ثلاثة قياديين بتهمة تهديد السلم في الإقليم.

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