شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تحجب عشرات المواقع الإخبارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (اسطنبول)

أمرت محكمة تركية بحجب موقع «بيانيت» الإخباري المستقل وعشرات من وسائل الإعلام الأخرى والحسابات على موقع فيسبوك، بداعي حماية «الأمن القومي»، بحسب القرار الذي نشر اليوم (الثلاثاء).

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ويشمل القرار موقع «بيانيت» و135 موقعاً آخر، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشرطة فيديو متداولة على يوتيوب وديلي موشن.

واستهدف القرار كذلك حساب أويا ايرسوي على تويتر، وهي نائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للقضية الكردية التركية.

وقالت محكمة أنقرة إن قرارها يهدف خصوصاً إلى «حماية الأمن القومي والنظام العام»، من دون أن توضح طبيعة مآخذها على المواقع والحسابات المعنية. واتخذ القرار الشهر الماضي لكن لم ينشر إلا اليوم.