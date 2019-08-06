الأمم المتحدة تؤكد استمرار تعاملها مع نيكولاس مادورو

أكدت ​الأمم المتحدة​ "استمرار التعامل مع السلطات الفنزويلية القائمة ب​كراكاس​ بقيادة الرئيس ​نيكولاس مادورو​"، مشيراً إلى أن "المبادئ الإنسانية واضحة ولدينا توقعات بأن ترتقي كل الأطراف اليها من أجل المحافظة علي وصول المساعدات الإنسانية للجميع أبناء الشعب الفنزويلي".

ومساء الاثنين أصدر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أمرا تنفيذيا يقضي بتجميد جميع أصول ​الحكومة​ الفنزويلية في ​الولايات المتحدة​، في خطوة من شأنها تعميق التوترات بين ​واشنطن​ وكاراكاس.