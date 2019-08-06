الأمم المتحدة تؤكد استمرار تعاملها مع نيكولاس مادورو

أكدت الأمم المتحدة "استمرار التعامل مع السلطات الفنزويلية القائمة بكراكاس بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو"، مشيراً إلى أن "المبادئ الإنسانية واضحة ولدينا توقعات بأن ترتقي كل الأطراف اليها من أجل المحافظة علي وصول المساعدات الإنسانية للجميع أبناء الشعب الفنزويلي".
ومساء الاثنين أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بتجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها تعميق التوترات بين واشنطن وكاراكاس.
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