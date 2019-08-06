لفت مساعد أول وزير الداخلية المصري الأسبق محمد نور الدين إلى أن "الأجهزة الأمنية المصرية استطاعت تحديد هوية المسؤول عن العمل الإرهابي قرب معهد الأورام"، مشيراً إلى أنه "من خلال الفحص لجثث القتلى في حادث معهد الأورام، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد اسم وهوية المسؤول عن الحادث الإرهابي، والذي قتل خلال الانفجار".
وأكد أن "الأمن المصري تكتم على اسمه لأسباب أمنية، حيث ستكون هناك مداهمات وشيكة للقبض على عناصر حسم"، مشددا على أن "إعلان وزارة الداخلية المصرية مسؤولية حركة "حسم" التابعة لجماعة "الإخوان" المسلمين عن الحادث جاء بناء على فحص الـDNA.".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير مصري سابق: استطاعنا تحديد هوية المسؤول عن العمل الإرهابي قرب معهد الأورام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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