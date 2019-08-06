روحاني: رغم مساعي إيران وفرنسا لخفض التوترات نشهد إجراءات استفزازية أميركية

لفت الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ إلى أنه "على الرغم من مساعي ​إيران​ و​فرنسا​ لخفض التوترات نشهد إجراءات استفزازية أميركية"، مشدداً على "أمن وحرية الملاحة في المنطقة و​مضيق هرمز​ ويومياً تعبر عشرات ​السفن​ بحرية".

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