سفير أميركا بروسيا يعتزم الاستقالة من منصبه للترشح لمنصب محافظ ولاية يوتا

أعلن ​السفير الأميركي​ لدى ​روسيا​ ​جون هانتسمان​ عزمه الاستقالة من منصبه من أجل الترشح لمنصب ​محافظ​ ولاية يوتا التي ولد فيها، مشيراً إلى أن "الجنسية الأميركية هي امتياز، وأعتقد أن المسؤولية الأساسية المتعلقة بالعودة هي خدمة الوطن".

يذكر أن هانتسمان كان يشغل محافظ ولاية يوتا خلال الفترة من 2005 إلى 2009، وتم انتخابه لهذا المنصب مرتين في 2004 و2008 وترك هانتسمان منصب المحافظ مبكرا خلال ولايته الثانية، حيث تم تعيينه سفيرا للولايات المتحدة لدى الصين.

وفي تشرين الاول 2017 تولى جون هانتسمان منصب السفير الأميركي لدى روسيا.