خارجية روسيا استدعت سفير اليابان بعد احتجاج طوكيو على تحركات موسكو بجزر الكوريل

استدعت ​وزارة الخارجية الروسية​ ​السفير الياباني​ لدى ​موسكو​، تويوهيسا كودزوكي، على خلفية تصريحات عبرت فيها ​طوكيو​ عن احتجاجها على نشاطات روسيا في ​جزر الكوريل​ الجنوبية.

وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف زار الجمعة جزيرة إيتوروب، وهي واحدة من جزر الكوريل الأربع، فعلقت طوكيو على ذلك بالقول إن هذه الزيارة "تؤجج مشاعر المواطنين اليابانيين وهو أمر مؤسف للغاية".