سعيد: نحن على بعد أسابيع من بدء تنفيذ مشروع توسعة أوتوستراد جونية والعمل سيكون متواصلا

نوّه مستشار رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ للشؤون الهندسية، ​أنطون سعيد​، إلى أنّ "المجيء إلى ​كسروان​ وجونية أصبح هاجسًا لدى المواطنين بسبب ازدحام السير".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "الاستملاكات لتوسعة ​أوتوستراد جونية​، الّتي كانت متوقّفة لسنوات، أُنجزت بعد ضغط الرئيس عون منذ بداية عهده، وهذا الأمر حرّر حصول المناقصة"، لافتًا إلى "أنّنا على بعد أسابيع من بدء تنفيذ المشروع، وهناك معاملات روتينيّة جارية".

وركّز سعيد على "أنّنا نتعاون مع جميع المعنيين كي لا يكون هناك ازدحام سير خانق خلال المشروع، والعمل سيكون ليلًا نهارًا ، وهذا طلب من الرئيس عون وشرط أساسي لديه".