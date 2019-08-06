بيروتي: الجبل "قوّص نفسه برجله" وننتظر أن تأخذ السياحة الأوروبية دورا بدءا من 20 آب

لفت الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، إلى "أنّنا كنّا موعودين من السفراء العرب والخليجيين أن يكون عدد الزوار العرب إلى لبنان بحدود 200 ألف سائح، إلى أنّه وصل بحدود 50 ألف نازح".
وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "الجبل "قوّص نفسه برجله"، والمؤسسات البحرية في الجبل تراجعت بنسبة 40 بالمئة، وما حصل كلفته كبيرة جدًّا على الجبل". وأوضح أنّ "الوضع الاقتصادي لدى اللبنانين أدّى إلى تراجع يصل إلى 25 بالمئة بقطاع البحر".
وبيّن بيروتي أنّ "الإنفاق متدنّ من قبل المغتربين في الدول العربية، وننتظر أن تأخذ السياحة الأوروبية دورًا بدءًا من 20 آب الحالي".
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