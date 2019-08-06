بيروتي: الجبل "قوّص نفسه برجله" وننتظر أن تأخذ السياحة الأوروبية دورا بدءا من 20 آب

لفت الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية ​جان بيروتي​، إلى "أنّنا كنّا موعودين من السفراء العرب والخليجيين أن يكون عدد الزوار العرب إلى ​لبنان​ بحدود 200 ألف سائح، إلى أنّه وصل بحدود 50 ألف نازح".

وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "الجبل "قوّص نفسه برجله"، و​المؤسسات البحرية​ في الجبل تراجعت بنسبة 40 بالمئة، وما حصل كلفته كبيرة جدًّا على الجبل". وأوضح أنّ "​الوضع الاقتصادي​ لدى اللبنانين أدّى إلى تراجع يصل إلى 25 بالمئة بقطاع البحر".

وبيّن بيروتي أنّ "الإنفاق متدنّ من قبل المغتربين في ​الدول العربية​، وننتظر أن تأخذ ​السياحة​ الأوروبية دورًا بدءًا من 20 آب الحالي".