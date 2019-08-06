ردّ وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​، في تصريح تلفزيوني، على كلام وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ في المؤتمر الصحافي لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي" اليوم، بالقول: "الكلمة لدى ​القضاء​ ويجب أن نسمعها".

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كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي ردا على أبو فاعور: الكلمة لدى القضاء ويجب أن نسمعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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