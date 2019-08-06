مصادر الوطني الحر لـ LBC: التقدمي لا يريد القضاء مجراه ويبحث عن حل في السياسة بملف قبرشمون

رأت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لقناة "LBC" أن "الفجور لم يعد ينفع ولن يؤدي الى اي نتيجة"، مشيرة الى ان "ما ورد في ​مؤتمر​ وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ انما جاء من خلفية رفض الحزب ان يأخذ ​القضاء​ مجراه في قضية البساتين لان نتائج التحقيقات التي اجراها ​فرع المعلومات​ لم تعجبه".

وأوضحت المصادر أن "هم لا يريدون ان يأخذ القضاء مجراه ويبحثون عن حل في ال​سياسة​، ولا حل في ​السياسة​ قبل المسار القضائي والامني الذي تحدث عنه ​رئيس الجمهورية​ لانه هكذا تبنى ​الدولة​".