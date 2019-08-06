رأت مصادر "التيار الوطني الحر" لقناة "LBC" أن "الفجور لم يعد ينفع ولن يؤدي الى اي نتيجة"، مشيرة الى ان "ما ورد في مؤتمر وزير الصناعة وائل أبو فاعور انما جاء من خلفية رفض الحزب ان يأخذ القضاء مجراه في قضية البساتين لان نتائج التحقيقات التي اجراها فرع المعلومات لم تعجبه".
وأوضحت المصادر أن "هم لا يريدون ان يأخذ القضاء مجراه ويبحثون عن حل في السياسة، ولا حل في السياسة قبل المسار القضائي والامني الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية لانه هكذا تبنى الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الوطني الحر لـ LBC: التقدمي لا يريد القضاء مجراه ويبحث عن حل في السياسة بملف قبرشمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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