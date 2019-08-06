لفت مستشار وزير ​الجمهورية​ الوزير السابق ​بيار رفول​ في حديث تلفزيوني إلى أن "تواريخ 7 و9 آب أعطتنا زخم أكبر في ​لبنان​ والانشار لنكمل نضالنا"، مشيراً إلى أن "7 آب نموذج أي أنه عندما أي خطر يداهم لبنان او أي حالة شواذ تهددنا علينا الوقوف وقفة 7 آب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيار رفول: سنقف وقفة 7 آب بوجه أي خطر يهدد لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.