أكدت مصادر "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" لقناة "LBC" ان "وزير التربية ​أكرم شهيب​ ووزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ طلبا على هامش جلسة ​الموازنة​ عقد لقاء مع ​رئيس الجمهورية​ عبر وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ سليم جرصاتي، الذي وعد بموعد ولم يعد بجواب".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التقدمي لـ LBC: شهيب وأبو فاعور طلبا عبر جريصاتي اجتماع مع الرئيس عون لكن لم يعد بجواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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