أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 6 آب 2019 ما بين الساعة 5:10 والساعة 5:25، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 90 مترًا، وأقدم على إلقاء قنبلة صوتية في المياه المذكورة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 9:00، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 90 مترًا، ولمدة 15 دقيقة. وعند الساعة 10.34، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 80 مترًا، ولمدة 4 دقائق، وأقدم عناصره على التكلم باللغة العبرية عبر مكبّرات صوت".
وأوضحت المديرية أنّه "تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: 3 زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اليوم وأحدها ألقى قنبلة صوتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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