فادي الحسن: الازدحام في مطار بيروت هو بسبب التوقيت وموسم الحج ولا شيء غير طبيعي

أوضح رئيس "مطار بيروت الدولي" فادي الحسن، أنّ "الازدحام في المطار هو بسبب التوقيت وموسم الحج"، لافتًا إلى أنّ "الحركة ستكون ضاغطة حتّى يوم الخميس، ولكن لا شيء غير طبيعي".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "على المسافرين أن يكونوا في المطار قبل 3 ساعات من موعد رحلتهم، كما نعمّم عليهم، وعندها بالتأكيد سيلحقون برحلاتهم".
وبيّن الحسن بالنسبة إلى مشروع إعادة تهيئة مبنى الركاب الحالي، أنّ "ابتداءً من أواسط شهر آب الحالي، ستكون الأعمال عند مدخل المطار انتهت، ليتمّ افتتاحه بحلّته الجديدة قريبًا"، منوّهًا إلى أنّ "نقاط التفتيش على قاعدة المغادرة لن تعود موجودة، وهذا سيريح الراكب من الناحية النفسية".
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