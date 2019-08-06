كراكاس تتهم واشنطن ب"الارهاب الاقتصادي"

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



كراكاس: اتهمت كراكاس الثلاثاء واشنطن بممارسة "الارهاب الاقتصادي" والسعي الى قطع الحوار مع المعارضة الفنزويلية، وذلك غداة تجميد كامل لاصول حكومة نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الفنزويلية في بيان إن كراكاس "تندد امام المجتمع الدولي باعتداء جديد وخطير من جانب ادارة (الرئيس دونالد) ترامب عبر قرارات تعسفية (تعكس) إرهابا اقتصاديا بحق الشعب الفنزويلي".

واعتبرت انه عبر العقوبات الجديدة، فان الادارة الاميركية "تراهن على فشل الحوار السياسي" بين ممثلين للحكومة والمعارضة والذي يتم بوساطة نروجية لانها "تخشى النتيجة" المحتملة لهذه المفاوضات.

واكدت ان الحكومة الفنزويلية "لن تسمح بان يؤثر هذا التصعيد" في المفاوضات التي تجري في احدى جزر الكاريبي.

Advertisements

وبعد اتصالات تمهيدية بين الطرفين واجتماع اول منتصف ايار/مايو في اوسلو، استؤنفت المباحثات في الثامن من تموز/يوليو.

وكررت كراكاس التي تواجه منذ نيسان/ابريل حظرا اميركيا على نفطها "عزمها الثابت على التوصل الى اتفاقات وطنية على صعد مختلفة بهدف تعزيز الديموقراطية وضمان حق الشعب في العيش بسلام".

وأعلن البيت الأبيض الإثنين أنّ الرئيس دونالد ترامب أمر بتجميدٍ كامل لأصول الحكومة الفنزويليّة برئاسة نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة.

وافاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ان الأمر يتعلّق بأولى تدابير الحظر الاقتصادي الشامل من جانب واشنطن على كراكاس، الامر الذي يضع فنزويلا في المستوى نفسه مثل دول بينها كوريا الشمالية وإيران وسوريا وكوبا.

واورد البيت الابيض في بيان الثلاثاء "ينبغي وضع حد لديكتاتورية نيكولاس مادورو لضمان مستقبل مستقر وديموقراطي ومزدهر لفنزويلا. كل الخيارات مطروحة كما اوضحت إدارة ترامب. إن الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل المتاحة لوضع حد لهيمنة مادورو على فنزويلا ودعم حصول الشعب الفنزويلي على المساعدة الانسانية وضمان حصول انتقال ديموقراطي في فنزويلا".