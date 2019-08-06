امرأة فقدت عقلها.. خنقت ابن عمها بـ"سلك دش" وأخفت جثته في شقة بنفس العقار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجردت ربة نزل من المشاعر الإنسانية وراحت تنهي حياة طفل أتم عامه العاشر للتو لكن بطريقة تقشعر لها الأبدان ويندى لها الجبين، وذلك في غفلة من أسرته.

24 ساعة من أعمال البحث لدى الأقارب والأصدقاء وأقسام الاستقبال بالمستشفيات أملا في العثور على الطفل أحمد عبد النبي لكن دون جدوى، حتى أن أسرته حررت محضرا باختفائه في قسم شرطة كرداسة

فريق بحث رفيع المستوى ترأسه العميد طه فوده رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر وبمشاركة العقيد محمد عرفان مفتش شمال أكتوبر، عكف على فحص علاقات والدى الطفل والوقوف على وجود خلافات بينهما وآخرين قد ترقى لإلحاق الضرر بالطفل إضافة إلى مراجعة آخر مشاهدات له قبل اختفائه.

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تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة توصلت إلى أن ابنة عم والد الطفل استدرجته إلى شقتها بعزبة التوت التابعة لمركز أبو رواش، وخنقته بواسطة "سلك دش" ثم أخفت الجثة في شقة تحت الإنشاء بالطابق العلوي لمنزلها.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، انطلقت مأمورية إلى محل الواقعة، وعُثر على جثة الطفل يرتدي ملابسه كاملة وبها آثار خنق، وألقي القبض على المتهمة "صفاء.م" 35 سنة، والتي أقرت بارتكاب الواقعة.

جرى نقل الجثة إلى المشررحة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.