قبل عيد الأضحى.. كيف حال أسواق المواشي في برقاش والسيدة زينب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رنا الجميعي:

تصوير- فريد قطب

كل موسم جديد يحلّ تتمنى الأنفس تغير الوضع، إلا أن الحال يتحول من سيء لأسوأ، إلا أن الصمت هو حال سوق برقاش للجمال، ورغم أنه في "عز الموسم" لكن لا توجد حركة بيع هناك قبل عيد الأضحى، ولم يكن بأفضل منه سوق السيدة زينب للمواشي.

يتراوح سعر الجمل في سوق برقاش بمتوسط 19 ألف جنيه، ويبلغ كيلو الخروف حوالي 65 جنيه، فيما يقل عنه بخمسة جنيهات سعر كيلو اللحم الجاموسي والبقري، أسعار هذا العام أقلّ من السنة الماضية رغم زيادة سعر الوقود بسبب قلة الإقبال.

وتبدو أعين التاجر العجوز من سوق السيدة زينب تُسلّم أمرها لله، أما أعين التاجر الصغير ففيها لمعة أمل بأن الحال لن يظل على ماهو عليه.