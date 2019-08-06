وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الاحتفال بتخريج الدفعة الثالثة من المعهد الصحي للذكور دفعة رقيب أول شهيد محمود حسن السيد، والدفعة الثانية من المعهد الصحي للإناث دفعة رقيب شهيد رمضــان أحمـــد محمـد، والتي تمثل دماء جديدة لدعم المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض للمهارات البدنية تضمن عدد من تمارين الإعداد البدني التي يتم التدريب عليها بشكل يومى كما استعرض الطلبة والطالبات مهاراتهم في رياضات كمال الأجسام والكاراتية والكونغ فو والتي تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة، واستعرض الطلبة مهاراتهم في فنون الاشتباك والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم واجتياز الموانع، أظهر مدى القوة والشجاعة والاستعداد القتالي العالي للخريجين.

أعقبه عرض لتنفيذ عدد من أنماط الرمايات المختلفة أظهر مدى التدريب الراقى الذي يبرز إحترافية المقاتل ويظهر مدى الشجاعة والبسالة التي اكتسبها الطلبة خلال فترة الدراسة بالمعهد.

ونفذ الطلبة عرضا للمهارات التخصصية التمريضية يوضح أسلوب التعامل مع إصابات الميدان بمختلف أشكالها وكيفية التعامل الأمثل مع كافة الحالات المصابة، مع إمكانية تنفيذ عملية الإخلاء الطبي بشكل احترافي.

واستعرض الطلبة والطالبات من خلال بعض الناقلات دور التمريض في تقديم خدمة طبية متميزة بالمنشآت الطبية بالقوات المسلحة وخارجها لخدمة أبناء الوطن من المدنيين والعسكريين.

وقدمت فرقة موسيقية من طالبات المعهد الصحي إناث عروضًا متميزة، وكذلك قدمت إحدى الخريجات أبيات شعر تعكس الولاء والانتماء وحب مصر.

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وفي أداء متميز وانضباط عسكري راقي قدمت مجموعات من الطلبة والطالبات من خريجي المعاهد الصحية عرضًا عسكريًا يتقدمهم حملة الأعلام، وفى لمسة وفاء رفرفت صور لرموز من شهداء الوطن الأبرار في ساحة العرض الذين ضحوا بأنفسهم وامتزجت دمائهم الذكية بثرى مصر المقدس، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل وعرفانًا بتضحيات شهدائها الأبرار، وقام القائد العام بتكريم أسر الشهداء التي سميت بأسمائهم الدفعات وذلك تقديرا لتضحياتهم من أجل الوطن.

وأعقبه إعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج وحصول الخريجين على الدبلوم الصحي العسكري وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائي 100%، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد، وأعلن رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة قرار التعيين بدرجة رقيب ممرض تحت الإختبار.

وقام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة قدم فيها التهنئه للطلبة الخريجين وحثهم على أن يكونوا قدوة في الإنضباط والإلتزام ومثالًا يحتذى به في حب الوطن والتضحية من أجله، كما أكد أن بناء دولة قوية يتطلب مواطنين أصحاء قادرين على العمل والعطاء ولا يتحقق ذلك إلا بمنظومة طبية تعمل بأعلى درجات الجودة والتطوير.

واختتمت مراسم الاحتفال بكلمة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وجه خلالها التهنئة للخريجين الجدد والشكر والتحية لما قدموه من أداء متميز خلال حفل التخرج، وأوصاهم بالمحافظة على الانضباط العسكري الذاتى باعتباره الركيزة الأساسية داخل القوات المسلحة، مؤكدا أنهم خير دعم للقوات المسلحة وشعب مصر العظيم، كما هنأ القائد العام الخريجين وأسرهم بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم مستقبل مشرق أساسه العلم والمعرفة والعمل.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة.