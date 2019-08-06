تقرير: حكومة أردوغان دمرت أكثر من 300 ألف كتاب منذ الانقلاب الفاشل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

دمرت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من 300 آلاف كتاب ورفعتهم من الصفوف الدراسية وأرفف المكتبات منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، بحسب وزارة التعليم التركية.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية الثلاثاء عن وزير التعليم ضياء سلجوق قوله الأسبوع الماضي أن 301 ألف و878 كتب دمرت خلال حملة القمع التي تشنها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عن أي شيء له صلة برجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة، الأمر الذي ينفيه غولن.

كانت صحيفة حرييت التركية أول من أورد هذه الأرقام. كما نشر موقع كورونوز27 التركي صورا للكتب التي تمت مصادرتها أو إحراقها.

ووفقا لموقع "تطهير تركيا" الذي يصف نفسه بأنه مجموعة صغيرة من الصحفيين الشبان الذي يحاولون أن يكون صوت الشعب التركي الذي يعاني في ظل نظام قمعي، أحرق كتاب للرياضيات في 2016 لأنه استخدم الأحرف الأولى من اسم فتح الله غولن في سؤال يقول: "من النقطة ف إلى النقطة ج".

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في ديسمبر 2016، قالت صحيفة بيرغون التركية إن 1.8 مليون من الكتب المدرسية تم تدميرها وأعيدت طباعتها لاحتوائها كلمة بنسلفانيا "البغيضة"، في إشارة إلى الولاية الأمريكية التي يقيم فيها غولن.

وتحت تقارير عن أن السلطات غيرت أسماء الشوارع التي تحمل اسم غولن في أنقرة.

قالت منظمات معنية بحرية التعبير إنها قلقة من تصريحات الوزير التركي. وقالت منظمة "بن" الدولية و"بن إنجليش" في بيان مشترك: "في غضون ثلاث سنوات فقط، تدهور مشهد النشر في تركيا، حيث أغلقت دور النشر بموجب مرسوم طارئ بسبب "نشر الدعاية الإرهابية"."

وقالت "بن إنجليش" في تقرير في 2018 إن في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة أغلقت السلطات 200 وسيلة إعلامية ومؤسسة نشر، وخضع 80 كاتبا لتحقيقات ومحاكمات، وطرد 5822 أكاديمي من 118 جامعة حكومية. وأشار التقرير إلى "أزمة حرية تعيير" في تركيا.