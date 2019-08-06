طوارئ في "مجازر الغربية" استعدادًا لعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

وجه اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، قطاع الطب البيطري، بضرورة الاستعداد التام لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وإعلان الطوارئ بجميع الإدارات التابعة للمديرية وتكثيف الحملات بالاشتراك مع مديريتي الصحة والتموين، للمرور على الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي وخلوها من الأمراض ومطابقتها للمواصفات الصحية والكشف الطبي عليها مع إعدام غير الصالح منها فورًا.

وأكد على فتح جميع مجازر المحافظة، البالغ عددها 20 مجزرًا، بصفة يومية خلال أيام العيد والاستمرار في العمل حتى الانتهاء من جميع الأضاحي بالمجازر، وإلغاء جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم.

كما شدد محافظ الغربية على دعم المجازر بالأعداد الكافية من الأطباء الأكفاء لسرعة الكشف على الأضاحي، مع التأكيد على توافر الكميات الكافية من الأحبار للأختام، وتوافر كميات كافية من المطهرات وأدوات النظافة اللازمة بالمجازر.