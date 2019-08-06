قالت وسائل إعلام ليبية اليوم، الاثنين 6 أوت 2019، إنه تم إطلاق سراح وزير النفط الأسبق عبد الباري العروسي بعد إختطافه الأيام الماضية قرب منزله في طرابلس .
وكان عبد الباري العروسي قد أختطف يوم 24 جويلية الفارط بالقرب من منزله في العاصمة الليبية طرابلس .
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا / وسائل إعلام : إطلاق سراح وزير النفط الأسبق عبد الباري العروسي بعد إختطافه الأيام الماضية قرب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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