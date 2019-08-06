ليبيا / وسائل إعلام : إطلاق سراح وزير النفط الأسبق عبد الباري العروسي بعد إختطافه الأيام الماضية قرب...

قالت وسائل إعلام ليبية اليوم، الاثنين 6 أوت 2019، إنه تم إطلاق سراح وزير النفط الأسبق عبد الباري العروسي بعد إختطافه الأيام الماضية قرب منزله في طرابلس .

وكان عبد الباري العروسي قد أختطف يوم 24 جويلية الفارط بالقرب من منزله في العاصمة الليبية طرابلس .