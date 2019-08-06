في تقريرٍ قُدّم أمس لمجلس الأمن / الأمم المتحدة تكشف إجمالي "ثروة داعش"

وكالات- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في تقرير إن تنظيم داعش الإرهابي يمتلك مبالغ تصل إلى 300 مليون دولار، بعد فقدان ما يسمى "الخلافة" في العراق وسوريا، مع عدم وجود مطالب مالية للسيطرة على الأراضي والسكان".

وذكر في التقرير الذي قدم أمس، الاثنين 5 أوت 2019، إلى مجلس الأمن حول التهديد الذي يمثله التنظيم، أن إنخفاض وتيرة الهجمات التي يشنها التنظيم المسلح "قد يكون مؤقتا".

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وأضاف أنه يعتقد أن التنظيم قادر على توجيه هذه الأموال لدعم "أعمال إرهابية" بالعراق وسوريا وفي الخارج بإستخدام خدمات مثل شركات غير رسمية لتحويل الأموال.

كما يشجع التنظيم على زيادة الإكتفاء الذاتي المالي عبر شبكة من المؤيدين والجماعات التابعة له في أماكن أخرى بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا .