أفادت قناة "218" الليبية مساء أمس، الاثنين 5 أوت 2019، بأن التيار الكهربائي بدأ في العودة تدريجيا إلى المنطقة الغربية بعد شحن محطة الزاوية بالطاقة من محطة مدنين .
وأضافت أن الشركة العامة للكهرباء الليبية إستعانت بالجانب التونسي لتوفير الكهرباء بعد إنقطاعه عن المنطقة الغربية لفترات طويلة وصلت إلى 40 ساعة .
وكانت الشركة قد أعلنت أن مجموعة مسلحة إقتحمت محطة تحويل بوكماش وقطعت التغذية الكهربائية لمحطة الزاوية وإنقطاع الكهرباء عن الزاوية والحرشة والجميل والعجيلات وجنوب صرمان.
كانت هذه تفاصيل خبر تدخّل تونسي يُعيد الكهرباء لمناطق غرب ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.