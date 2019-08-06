تدخّل تونسي يُعيد الكهرباء لمناطق غرب ليبيا

أفادت قناة "218" الليبية مساء أمس، الاثنين 5 أوت 2019، بأن التيار الكهربائي بدأ في العودة تدريجيا إلى المنطقة الغربية بعد شحن محطة الزاوية بالطاقة من محطة مدنين .

وأضافت أن الشركة العامة للكهرباء الليبية إستعانت بالجانب التونسي لتوفير الكهرباء بعد إنقطاعه عن المنطقة الغربية لفترات طويلة وصلت إلى 40 ساعة .

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وكانت الشركة قد أعلنت أن مجموعة مسلحة إقتحمت محطة تحويل بوكماش وقطعت التغذية الكهربائية لمحطة الزاوية وإنقطاع الكهرباء عن الزاوية والحرشة والجميل والعجيلات وجنوب صرمان.