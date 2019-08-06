فنزويلا تتهم أمريكا بممارسة الإرهاب الاقتصادي ضدها

اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة الإرهاب الاقتصادي، والسعي إلى قطع الحوار مع المعارضة الفنزويلية، وذلك بعد تجميد كامل لأصول حكومة "نيكولاس مادورو" في أمريكا.
وأوضحت الخارجية الفنزويلية - في بيان أوردته قناة (سكاينيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن كراكاس تندد أمام المجتمع الدولي باعتداء جديد وخطير من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب عبر قرارات تعسفية تعكس إرهابًا اقتصاديًا بحق الشعب الفنزويلي.
يشار إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد ذكر، في وقت سابق، أن العقوبات الأمريكية الجديدة الصارمة على الرئيس "مادورو" ستؤثر بشدة على ما يصله من تمويل دولي، محذرًا روسيا من مغبة توفير مزيد من الدعم لفنزويلا.
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