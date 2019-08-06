عسكري إسرائيلي سابق يهدد بإطلاق عملية واسعة في غزة لكبح جماح حماس

تعهد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، بتبني سياسة أكثر قوة عن تلك التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضدحركة حماس، مُهددا بإطلاق عملية واسعة النطاق في غزة.
مرة أخرى، أؤكد بأنه سيكون الأخير، فلن نبرم اتفاقيات مع حماس، بل سنهزمها عسكريا".
وقال جانتس، في تصريحات أوردتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، "إنه في حال تعرضنا للهجوم
وهدد كذلك باستئناف قتل قادة حماس، مُتعهدا بإطلاق عملية واسعة النطاق في قطاع غزة إذا لم تتوقف هجمات حماس ولم يتحقق هدوء تام في المنطقة.
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