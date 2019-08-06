دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كوريا الجنوبية بأن تفي بوعودها التي تشكل قاعدة العلاقات بين البلدين، مشددًا على أن القضية الأهم هي الثقة المتعلقة بالاتفاقات الثنائية.
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء عن آبي قوله إن "كوريا الجنوبية قامت بتصرفات أحاديةتتناقض مع اتفاق عام 1965 الذي سوّى مسألة حق المطالبة بتعويضات عن العمالة إبان الحرب"، مضيفًا أن "سول تنتهك الاتفاق الذي أصبح أساس تطبيع العلاقات الدبلوماسية ".
يتماشى مع القانون الدولي، داعيًا كوريا الجنوبية إلى الاستجابة بصورة ملائمة.
وأكد آبي أن موقف اليابان يبقى راسخا، وأنه
وحول الكيفية التي ستستجيب بها اليابان لخطة ضمان سلامة مضيق هرمز بقيادة الولايات المتحدة، قال آبي إن "سلامة مرور السفن أمر حيوي بالنسبة لأمن الطاقة في اليابان"، وأضاف أن بلاده ستتخذ القرار بعد دراسة عدة عوامل، من بينها الإمدادات المستقرة للنفط والعلاقات مع الولايات المتحدة وإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تدعو كوريا الجنوبية للوفاء بوعودها بشأن اتفاق عام 1965 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.